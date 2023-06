A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) lucrou 2,9 milhões de euros em 2022, um crescimento superior a 40% face ao ano anterior, segundo um relatório publicado esta quinta-feira.

Em 2021, a reguladora do mercado de capitais nacional já tinha apresentado uma grande subida do resultado líquido, passando de 56 mil euros em 2020 para pouco mais de 2 milhões. De recordar ainda que, em 2019, a CMVM registou um prejuízo na casa dos 700 milhões.

Segundo o relatório da entidade liderada por Luís Laginha, o património líquido cresceu para 63,4 milhões de euros, o que compara com 59,9 milhões em 2021.

De destacar ainda o aumento de quase 2% do dinheiro vindo de taxas e impostos, para 24,7 milhões de euros. Destaque também para os 309 mil euros referentes a coimas e outras penalidades recebidas ao longo do ano passado (cerca de quatro vezes acima do valor recebido em 2021).

Relativamente aos gastos com pessoal, estes cresceram de 14,7 para 14,9 milhões de euros.