Sotecnisol compra 51% de empresa portuguesa de mobilidade elétrica

A Sotecnisol, empresa que opera nos setores da construção, ambiente e energia, comprou 51% do capital da Evolut.green, uma empresa portuguesa que atua na área da mobilidade elétrica, segundo anunciado esta terça-feira em comunicado. O valor de aquisição não foi revelado.

No comunicado a Sotecnisol frisa querer disponibilizar soluções abrangentes, entrando no segmento da mobilidade elétrica “numa altura em que as cidades inteligentes ganham protagonismo e a venda de veículos elétricos aumenta acima dos 140% em Portugal”.

“Atualmente, Portugal é o terceiro país na Europa que mais adquire estes veículos, estimando-se que, até 2035, seja muito reduzido o número de veículos convencionais à venda. Mas a verdade é que não temos ainda carregadores suficientes, seja em casa ou na via pública, para todos os carros que teremos”, comenta, citado na nota, Jorge Balsemão, responsável na Sotecnisol.

Até 2026, a Sotecnisol, um grupo com um volume de negócios acima dos 50 milhões de euros anuais, pretende aumentar a sua faturação a três dígitos.

Atualmente, além de Portugal, o grupo está presente em Espanha, Angola, Moçambique e Argélia.