Economia abranda no segundo trimestre, mas projeções de crescimento em 2023 são revistas em alta: como se explica?

Se a economia portuguesa está a abrandar - e todos os indicadores disponíveis apontam nesse sentido -, porque é que as projeções de crescimento em 2023 têm vindo a ser revistas em forte alta? É esta pergunta que pode ocorrer a muitos portugueses quando vêem as notícias. Este mês, o Expresso dava conta que os indicadores disponíveis apontavam para um forte abrandamento da economia portuguesa no segundo trimestre face aos primeiros três meses ano ano. Precisamente na mesma semana em que o Banco de Portugal, seguindo a tendência de outras organizações nacionais e internacionais, reviu em forte alta o seu cenário para o avanço do Produto Interno Bruto (PIB) no conjunto deste ano.

Parece um paradoxo, mas é apenas aparente. A força do arranque do ano - o crescimento do primeiro trimestre surpreendeu muito pela positiva - arrasta o crescimento no conjunto de 2023 para um patamar superior ao que se previa há uns meses. Acresce que para os restantes trimestres deste ano, os economistas esperam algum crescimento, ainda que bem mais modesto do que o dos primeiros três meses. Ou seja, a economia portuguesa está a abrandar face ao registado no início do ano, mas deverá manter-se no verde. O Expresso explica-lhe o que está em causa em cinco perguntas e respostas.