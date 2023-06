Norte-americana Amazon investe perto de 24 mil ME na Índia até 2030

O diretor executivo da Amazon comprometeu-se a aumentar os investimentos da gigante norte-americana na Índia para 26.000 milhões de dólares até 2030, durante um encontro com o primeiro-ministro indiano na sexta-feira.

De acordo com um comunicado divulgado hoje pelo gabinete do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, o governante e Andrew R. Jassy "mantiveram conversações sobre a área do comércio eletrónico" e "discutiram o potencial de uma maior colaboração com a Amazon no setor logístico na Índia".

Por sua vez, o presidente executivo da Amazon avançou na rede social Twitter que, durante a reunião, foi discutido "o compromisso da Amazon de investir 26.000 milhões de dólares [cerca de 23.800 milhões de euros] na Índia até 2030".

"Trabalhando juntos, apoiaremos as novas empresas, criaremos empregos, possibilitaremos exportações e capacitaremos pessoas e pequenas empresas para competirem globalmente", acrescentou Jassy.

Os esforços da Amazon para fortalecer a sua presença no país asiático seguem-se ao investimento de 12.700 milhões de dólares (cerca de 11.640 milhões de euros) até 2030 anunciado a 18 de maio pelo maior provedor de serviços de computação em nuvem do mundo, a Amazon Web Services (AWS).

Ao interesse da Amazon em investir na Índia somam-se outras oportunidades de crescimento exploradas por Modi durante a sua visita aos EUA, onde manteve reuniões com o presidente executivo (CEO) da Google, o empresário indo-americano Sundar Pichai, o diretor executivo da Boeing, David L. Calhoun, e o fundador da Tesla e atual dono do Twitter, Elon Musk.

O primeiro-ministro indiano termina hoje a visita de Estado de quatro dias aos EUA, durante a qual se reuniu com o Presidente Joe Biden, participou num jantar na Casa Branca, interveio uma sessão conjunta do Congresso dos EUA e manteve encontros com mais de duas dezenas de líderes e empresários, incluindo economistas, académicos e especialistas em saúde.

Narendra Modi segue agora para o Egito, onde se deverá encontrar com o Presidente egípcio, Abdel Fattah El-Sisi.