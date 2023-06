Crescimentos de 2% até 2025? “Não é otimista”, mas sim “exigente”, diz Centeno

O Banco de Portugal (BdP) reviu em forte alta o crescimento da economia portuguesa para 2023 e para os próximos anos, mas, segundo Mário Centeno, esse crescimento “não é otimista, nem benevolente”, mas sim “muito exigente para todos os que querem ver Portugal continuar a convergir com a Europa”.

Na semana passada, o BdP anunciou uma previsão da expansão do Produto Interno Bruto (PIB) português de 2,7% em 2023, depois de em março o banco central ter antecipado apenas um avanço de 1,8%. Também reviu em alta os números de 2024 e 2025, apontando agora para 2,4% e para 2,3%, respetivamente.

“É um cenário que exige estabilidade e previsibilidade, financeira e de políticas – ou seja, é um cenário que exige responsabilidade”, escreveu, num artigo de opinião publicado no “Público”.

O governador do Banco de Portugal lembrou que, desde 2016, a tendência de Portugal é de convergência com a área do euro. “Na década que termina em 2025, vamos crescer mais de oito pontos percentuais acima da área do euro. Nos longos anos que decorreram entre 1995 e a grande crise financeira de 2008, a convergência foi de apenas um ponto”.

São ciclos económicos, “mas prolongar ciclos económicos não é simples e pode levar à acumulação de tensões”. “Todo o cuidado é pouco”, sublinhou, acrescentando que as políticas não podem agora ser expansionistas.

Tendo em conta que, nos últimos três anos, foram vários os choques que chegaram à Europa (covid-19 e guerra na Ucrânia), Centeno considera que a resposta da economia portuguesa “não poderia ter sido melhor”.

Ainda assim, para chegar aos cenários previstos pelo banco central, é preciso “os agentes económicos e sociais (das empresas às famílias, passando pelo Estado) perceberem o valor da estabilidade promovida pelas políticas e comportamentos anteriores à pandemia”.

E deixou o aviso: “É necessário manter a redução do endividamento e aumentar a poupança; continuar a transição educativa, de que ninguém se pode apoderar ou tornar refém; e abrir as nossas fronteiras ao conhecimento e ao trabalho de todos os que possam contribuir para o sucesso da nossa sociedade.”