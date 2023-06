Custos de construção abrandam, mas ainda não se refletem nos preços das casas

A construção de casas está mais barata, mas a descida dos preços das empreitadas ainda não se reflete no valor das habitações, apesar de o aumento de custos no mercado residencial ser agora menos expressivo do que há um ano.

Há três meses que os custos da construção nova estão a cair, essencialmente em resultado de um abrandamento nos preços dos materiais de construção. Apesar desta quebra, os valores das habitações continuam a aumentar, paradoxo que resulta da elevada procura e da baixa oferta no mercado imobiliário.