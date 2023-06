Inflação no Reino Unido mantém-se em 8,7% em maio

A inflação anual no Reino Unido fixou-se em 8,7% em maio, o mesmo valor de abril, mas ainda em níveis "historicamente altos", informou esta quarta-feira o Gabinete de Estatísticas Nacionais.

"Após a queda do mês passado, a inflação homóloga pouco se alterou em maio, mas mantém-se em níveis historicamente elevados", afirmou o economista-chefe, Grant Fitzner.

Após a divulgação dos dados, o ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, declarou que a inflação elevada afeta "as famílias e as empresas de todo o país".

"O nosso plano de reduzir a taxa para metade este ano é a melhor forma de manter os custos e as taxas de juro baixos. Não hesitaremos na nossa determinação em apoiar o Banco de Inglaterra na tentativa de eliminar a inflação da nossa economia, prestando simultaneamente um apoio específico ao custo de vida", afirmou.

Numa recente atualização das previsões para o Reino Unido, o Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou que o país vai evitar entrar em recessão em 2023 e que a economia deverá manter um "crescimento positivo".

A queda dos preços da energia deverá ajudar a reduzir "substancialmente a inflação homóloga para cerca de 5% até ao final de 2023 e abaixo do objetivo de 2%, até meados de 2025", segundo o FMI.