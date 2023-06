Neeleman defende que fundos Airbus e empréstimos da Azul salvaram a TAP da falência com injeção de 350 milhões e diz que Governo foi hostil

O empresário norte-americano nega que tenha sido o dinheiro conseguido com a troca da frota encomendada à Airbus, negociação que fez antes de comprar a transportadora portuguesa, que lhe permitiu fazer o negócio com o Estado português. "Não, os montantes que qualificam como “fundos Airbus”, terminologia que vou utilizar somente porque tem sido a utilizada, ainda que impropriamente não serviram para adquirir as ações da TAP", diz David Neeleman, que tem sido acusado no Parlamento de ter comprado a TAP com o dinheiro da Airbus, que fez chegar às contas de uma empresa sua, a DGN, 226,75 milhões de dólares, resultantes da troca da encomenda de 12 A350 por 53 Neo.

David Neeleman reclama-se o papel de salvador da TAP, e assegura que foi a capitalização que fez da companhia em 2015, juntamente com Humberto Pedrosa, que impediu a "falência imediata" da transportadora naquela altura. A afirmação consta da resposta escrita enviada pelo antigo acionista da TAP, o norte-americano David Neeleman, à Comissão Parlamentar de Inquérito à companhia. "Foram os fundos [Airbus], em conjunto com as outras prestações acessórias e o empréstimo da Azul, salvaram a TAP de uma insolvência imediata", diz.

Neeleman justifica-se: "As ações da TAP foram pagas pela Atlantic Gateway à Parpública pelo valor acordado e que correspondeu a 10 milhões de euros. Este preço foi pago com fundos próprios da Atlantic Gateway".

Explicou ainda que "antes de ser efetivado qualquer acordo com a Airbus, antes ter administradores nomeados na TAP, antes de ter qualquer ação ou direito de voto na TAP, a Atlantic Gateway teve de pagar à Parpública, com fundos próprios, um adiantamento de preço no montante de 2 milhões, em 24 de junho de 2015, data da celebração do Acordo de Venda Direta. A privatização, recorde-se, só foi concluída a 12 de novembro.



Na carta escrita à CPI, Neeleman detalha os montantes que fez entrar na TAP. Quinze milhões de prestações acessórias realizadas pela Atlantic Gateway a favor da TAP SGPS, sujeitas ao regime legal das prestações suplementares e que só poderiam ser reembolsadas caso a TAP SGPS estivesse numa situação financeira positiva. Mais 226,75 milhões de dólares de prestações acessórias realizadas pela Atlantic Gateway a favor da TAP SGPS, "sendo que somente este componente foi obtido através do apoio da Airbus, sujeitas ao regime legal das prestações suplementares e que tinham uma limitação estatutária adicional, pois não poderiam ser reembolsadas antes de terem decorridos 30 anos após a sua realização". E ainda 120 milhões de euros de obrigações convertíveis em ações, através de um empréstimo obrigacionista da Azul à TAP. Posteriormente, houve um rearranjo, assumindo o Estado 30 milhões de euros de este empréstimo, tendo a Azul com os restantes 90 milhões.



E volta a repetir que os chamados fundos Airbus "foram integralmente utilizados na capitalização da TAP no âmbito do Projeto Estratégico que preparámos e que foi integralmente validado tanto pelo Governo [de Pedro Passos Coelho] aquando do processo de privatização, como pelos vários Governos que se seguiram". Um negócio que detalha na resposta de 35 páginas aos deputados.