Ex-presidente da TAP vai liderar grupo de aviação privado francês, dono da Air Caraíbes e a low cost French Bee

Christine Ourmières-Widener, despedida por "justa causa" na sequência do relatório da Inspeção Geral das Finanças ao acordo de saída de Alexandra Reis da TAP, vai litigar contra o Estado português, por discordar da decisão, mas já tem um novo emprego. A gestora francesa, vai assumir a 1 julho, a liderança da TAP em meados de 2021, vai substituir Marc Rochet na presidência executiva das companhias aéreas Air Caraibes e French Bee.

A informação foi revelada por media especializados no setor da aviação franceses, como a revista Challenge, e confirmada pelo Negócios junto de fontes do processo. A Challenge descreve Marc Rochet, 72 anos, como "uma figura incontornável da aviação", e lembra que este assumiu a presidência da Air Caraíbes em 2004 e a da low cost French Bee em 2016.

Christine Ourmières-Widener saiu da liderança na TAP num momento de polémica em torno da sua gestão e da companhia, não obstante, ter terminado o ano de 2022 com um lucro de 65,6 milhões de euros, antecipando em três anos o previsto no plano de reestruturação. A justificar a exoneração por "justa causa" está o facto de a IGF ter considerado ilegal o acordo de 500 mil euros que levou à saída da gestora da companhia em fevereiro de 2022, alegando que não foram cumpridas as regras do Estatuto do Gestor Público.

O contrato de Christine Ourmières-Widener previa limitações e penalidades se a gestora fosse trabalhar após a rescisão do contrato para uma lista de 15 empresas pré-defenidas, concorrente da TAP e das suas rotas, 12 meses após a sua saída. Nenhuma delas é a Air Caraíbes ou French Bee.

O Grupo Dubreuil é um conglomerado francês que trabalha em áreas tão diversas como aéreo, automóvel, energias, maquinaria agrícola, hoteleiro e imobiliário. Teve receitas consolidadas de 2,7 mil milhões de euros e 5800 trabalhadores.

Antes de se ter tornado presidente da TAP, Ourmières-Widener tinha estado a liderar a Flybe, onde entrou em 2016, uma companhia aérea regional, que acabou mais tarde por ir à falência,