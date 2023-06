Eduardo Catroga: “Crise cambial de 1995 foi um momento crítico bem superado”

“Foi um momento crítico em 1995 e foi bem superado”, diz Eduardo Catroga, o economista que entrou para a pasta das Finanças em dezembro de 1993 numa remodelação do último Governo chefiado por Cavaco Silva. Manter-se-ia nas Finanças até ao final do Executivo, em outubro de 1995, e esteve ao leme da gestão desta última crise cambial do escudo. Recorda o ataque especulativo ao sistema monetário europeu na sequência da valorização do marco alemão, depois da queda do dólar associada à crise do peso mexicano.

As ondas de contágio da crise mexicana seriam batizadas de ‘efeito tequila’ e foi este impacto que se fez sentir na Europa em 1995. O efeito foi “assimétrico” no sistema europeu, sublinha o antigo ministro das Finanças, e afetou mais severamente a peseta espanhola. “Espanha decidiu unilateralmente desvalorizar a peseta em 7% e o Governo teria de tomar uma decisão. Em articulação com o Banco de Portugal, que conduzia a política monetária portuguesa, decidiu-se apenas acompanhar em 50% a desvalorização da peseta”, refere o economista. A paridade do escudo foi reajustada em baixa em 3,5%.