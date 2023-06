1995: a última crise do escudo antes da morte

O escudo andou aflito entre o verão de 1992, poucos meses depois de ter entrado no Mecanismo de Taxas de Câmbio (MTC) do Sistema Monetário Europeu (SME), até março de 1995, quando se decidiu o último realinhamento na paridade até à sua morte com a entrada de Portugal no euro. Ao longo daqueles quatro anos as crises cambiais foram cinco, mas a última foi mais branda, com o escudo a ‘divorciar-se’ parcialmente do contágio dos colapsos da peseta espanhola. “Os mercados aceitam o divórcio ibérico. O escudo está apto a saltar da sombra da peseta”, titulava então o Expresso.

A decisão política, ainda que forçada por mais uma crise da peseta, foi clara em Lisboa. “Em articulação com o Banco de Portugal (BdP), que conduzia a política monetária, o Governo português decidiu acompanhar em apenas 50% a desvalorização da peseta”, recorda ao Expresso Eduardo Catroga, então ministro das Finanças do último Governo chefiado por Cavaco Silva, que já estava na ponta final. “Foi um momento crítico, mas foi superado”, resume o economista em entrevista ao Expresso (ver artigo em baixo). A paridade central do escudo no sistema foi corrigida em baixa em 3,5% e a da peseta em 7%. Foi a desvalorização mais baixa feita pelo escudo no sistema de paridades depois de ter dado um corte de 6% durante a crise de novembro de 1992 e de 6,5% na crise de maio de 1993 (ver tabela). Entretanto, a lira italiana tinha saído do MTC em 1992, a libra irlandesa tinha operado um corte na paridade de uma só vez, de 10%, em fevereiro de 1993 e a peseta já tinha revisto a paridade três vezes, em 1992 e 1993.