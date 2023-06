Think tank alerta para “fragilidades relevantes” na estratégia nacional antifraude da IGF

O think tank dinamizado pela procuradora-geral-adjunta Ana Carla Almeida, que se assume como um espaço de livre reflexão de peritos nos fundos europeus para prevenir a fraude e a má utilização dos recursos financeiros da União Europeia em Portugal, emitiu esta quinta-feira uma recomendação dirigida à Inspeção-Geral de Finanças (IGF).

A recomendação é para que reavalie “a elaboração de uma Estratégia Nacional Antifraude, seguindo o processo que reforce a observância das orientações da Comissão Europeia e considere os comentários formalizados pelo Think Tank, num ambiente de ampla discussão e participação públicas”.

A recomendação surge na sequência da identificação de “fragilidades relevantes” no documento referente à Estratégia Nacional Antifraude no âmbito dos fundos europeus, a cargo da IGF. O documento foi remetido pelo Ministério das Finanças ao think tank a 7 de junho para comentários antes da sua publicação em “Diário da República”.

Segundo o think tank, uma Estratégia Nacional Antifraude “deveria ser objeto de Resolução de Conselho de Ministros, pela abrangência necessária de outras entidades para além das que são estritamente parte do ecossistema dos fundos, como seja, entre outras, o Ministério Público, a Polícia Judiciária e outros órgãos de polícia criminal”.

O think tank também alerta para o facto de o documento não integrar duas das quatro fases do ciclo antifraude consideradas pelas Orientações da Comissão Europeia “sem qualquer justificação”. Em falta estão as fases da investigação e ação penal e das recuperações e sanções.

“Ao subtrair essas fases do documento, desconsideraram-se os contributos que lhes correspondem (quanto a enquadramento legal, organização institucional e formas de funcionamento, instrumentos práticos e manuais de procedimentos, meios e recursos humanos, política de formação, informação estatística, níveis de cooperação interinstitucional nacional e internacional) que deveriam ter sido colhidos junto do Ministério Público, Polícia Judiciária e outros órgãos de polícia criminal, Magistrados Judiciais, Advogados, Funcionários Judiciais, Procuradoria Europeia e Academia, para referir os mais relevantes, numa avaliação adequada da situação atual do país relativamente às medidas antifraude em vigor, seus pontos fracos e fortes, objetivos a estabelecer e medidas para os concretizar”, critica o think tank.

O think tank não aceita a justificação de que se trata de uma revisão e atualização da Estratégia Antifraude elaborada pela IGF em 2015. Para tal, invoca o facto de o Tribunal de Contas Europeu não ter colocado Portugal na lista dos dez Estados-membros que já tinham uma estratégia nacional antifraude aprovada em 2018.

“Uma revisão ou atualização de qualquer estratégia nacional antifraude sempre pressuporia uma avaliação dos termos da que lhe antecedeu, o que é omisso no documento em apreço, em razão da ausência te tal pré-existência”, nota o think tank.