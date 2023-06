Défice da balança comercial da zona euro recua para 11,7 mil milhões de euros

O défice da balança comercial externa de bens da zona euro recuou, em abril, para os 11,7 mil milhões de euros, face aos 34,5 mil milhões do mês homólogo de 2022, divulga esta quinta-feira o Eurostat.

Segundo os dados do serviço estatístico da União Europeia (UE), as exportações de bens da zona euro recuaram 3,6% face a abril de 2022, para os 216 mil milhões de euros, e as importações baixaram 11,9% para os 258,6 mil milhões de euros.

Na UE, o défice do comércio externo de bens caiu para os 14,1 mil milhões de euros, face ao de 44,5 mil milhões de abril de 2022.

As exportações dos 27 Estados-membros para o resto do mundo totalizaram os 192,1 mil milhões de euros, um recuo homólogo de 3,5%, e as importações desceram 15,4%, para os 206,1 mil milhões.