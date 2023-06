Tribunal de Contas Europeu faz cinco reparos à gestão da dívida da ‘bazuca’

O Tribunal de Contas Europeu (TCE) deixou esta segunda-feira cinco recomendações à Comissão Europeia quanto à gestão da dívida do Instrumento de Recuperação da União Europeia (IRUE).

"A gestão da dívida do IRUE pela Comissão teve um arranque animador", diz Jorg Kristijan Petrovič, membro do TCE no comunicado de imprensa sobre esta dívida que os europeus terão de pagar até 2058. "Os nossos filhos e netos terão de a pagar. Por isso, a Comissão tem de ajustar as capacidades que desenvolveu tão rapidamente e comunicar melhor sobre a gestão da dívida."

Em causa está o maior programa de investimento e contração de empréstimos da história da União Europeia (UE), vulgo ‘bazuca’ europeia. Lançado em 2021 para financiar os planos de recuperação dos Estados-Membros da crise pandémica, este visa angariar até 807 mil milhões de euros nos mercados de capitais até ao final de 2026. Trata-se de dívida a ser totalmente paga até 2058, quer pelos Estados‑Membros devedores (no que se refere aos empréstimos dos planos de recuperação), quer pelo orçamento da UE (no caso das subvenções).

Diz o TCE que a Comissão não definiu claramente os seus objetivos de gestão da dívida na estratégia de financiamento do IRUE, o que resultou numa deficiente avaliação e comunicação de informações sobre o desempenho. Por exemplo, a Comissão dá poucas informações sobre a redução dos custos associados aos empréstimos ou a percentagem das receitas das obrigações verdes que é gasta em conformidade com o sistema de classificação da UE em matéria de sustentabilidade, conhecido por "taxonomia da UE".

O TCE pede, portanto, à Comissão que defina objetivos claros de gestão da dívida, comunique informações sobre o desempenho desta e documente de forma coerente as decisões de fixação de preços para as sindicações de obrigações da UE.

Embora a Comissão tenha criado bastante depressa uma equipa central qualificada e experiente para iniciar a contração de empréstimos em grande escala, o TCE alerta que esta ainda depende fortemente de pessoal temporário para gerir as operações da dívida, o que pode pôr em risco a continuidade das atividades.

O TCE recomenda, portanto, que se implemente uma estratégia de pessoal adequada, que se reforce o papel do diretor de riscos principal e que se crie uma função intermédia para controlar os compromissos de gestão da dívida e avaliar o desempenho dos gestores da dívida de primeira linha.

Em resumo, as cinco recomendações à Comissão Europeia vão no sentido de melhorar as capacidades de análise, avaliação dos riscos e comunicação de informações; de reforçar a função do diretor de riscos; de aplicar uma estratégia de pessoal aos efetivos que se ocupam da gestão da dívida; de formular objetivos claros de gestão da dívida e comunicar informações sobre o desempenho relativamente ao seu cumprimento; e de documentar a base para as decisões de fixação de preços de forma coerente no caso das obrigações sindicadas da UE.

Quem investe na bazuca?

O relatório do TCE centra‑se no sistema de gestão da dívida do IRUE até junho de 2022, período em que a Comissão contraiu 65 empréstimos, num total de 195 mil milhões de euros.

Até lá, as emissões sindicadas de obrigações da UE representaram a maior parte (52%) das operações de contração de empréstimos do IRUE, incluindo obrigações, instrumentos financeiros de curto prazo e operações do mercado monetário.

Segundo a Comissão, a base de investidores para as operações sindicadas no âmbito do IRUE incluía, em agosto de 2022, mais de 1 000 investidores diferentes de 70 países distintos. Os investidores eram principalmente gestores de fundos, tesourarias bancárias e bancos centrais, provindo a maioria do Reino Unido, Alemanha e Benelux.

A maioria das agências de notação, incluindo a Fitch, a Moody’s, a Scope e a DBRS EU, atribuem as notações mais elevadas à dívida da UE: AAA, Aaa, AAA e AAA (perspetivas estáveis), respetivamente. Desde maio de 2022, a S&P Global Ratings classificou a dívida da UE como AA+ (perspetivas estáveis).

Embora a notação de risco não seja o único fator que influencia os custos de financiamento, a Comissão pode contrair empréstimos nos mercados de capitais a um custo inferior ao da maioria dos Estados-Membros da UE.

Desde o lançamento do programa de financiamento do IRUE, os rendimentos no mercado das obrigações no âmbito do IRUE têm estado sistematicamente próximos dos rendimentos da dívida soberana emitida pela França e pela Áustria.

No relatório do TCE lê-se que a diferença média entre os rendimentos no mercado das obrigações de referência a 10 anos emitidas pela Alemanha e os das emitidas no âmbito do IRUE foi de 0,24 pontos percentuais (ou seja, 24 pontos de base) no período de junho a dezembro de 2021 e de 0,45 pontos percentuais (ou seja, 45 pontos de base) de janeiro a junho de 2022.

Desde o início de 2022, o aumento dos rendimentos no mercado e a volatilidade dos preços afetaram todas as obrigações e títulos de dívida na UE, incluindo as obrigações dos principais emitentes soberanos da UE e do IRUE. Esta evolução resultou do aumento das incertezas associadas aos conflitos geopolíticos. Outro fator é o endurecimento da política monetária por parte dos bancos centrais nas economias avançadas, que começaram gradualmente a inverter as suas políticas de flexibilização quantitativa e a aumentar as taxas da sua política de curto prazo em resposta à intensificação das pressões inflacionistas a nível mundial.

No relatório do TCE, lê-se que os rendimentos das obrigações no âmbito do IRUE no momento da emissão foram mais elevados em 2022 do que em 2021. Para as sindicações de obrigações no âmbito do IRUE realizadas entre junho e dezembro de 2021, o rendimento no mercado ponderado na emissão foi de 0,16%. Para as sindicações realizadas entre janeiro e junho de 2022, o valor correspondente foi de 1,36%, ou seja, 1,2 pontos percentuais mais elevado do que em 2021.