Casas valorizam 43% na Nazaré, com ‘a onda’ de McNamara

A onda gigante surfada por Garrett McNamara na Nazaré, no dia 1 de novembro de 2011, trouxe um recorde ao norte-americano e a notoriedade deste destino turístico, mas também aumentou de forma significativa a venda de casas a portugueses e a estrangeiros. Este facto levou à valorização das casas em cerca de 43%, se considerarmos as referências da avaliação bancária de 2011 a abril de 2023, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) (ver gráfico).

Contudo, se tivermos apenas em conta os últimos quatro anos (2019 a 2022), e tendo por base os dados do INE relativos ao valor mediano das vendas por metro quadrado de alojamentos familiares, o aumento do preço na habitação nova foi de 99%, enquanto na usada se situou nos 30%. Por exemplo, um apartamento novo custava €125 mil em 2019 e no final de 2022 esse valor praticamente duplicou, para os €249 mil.