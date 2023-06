Banco de Portugal e certificados dominam dívida portuguesa

A dívida portuguesa depende cada vez mais de três ‘donos’. Mais de um terço da dívida está nas carteiras de títulos do Banco de Portugal (BdP) e do Banco Central Europeu (BCE), depois de sete anos de compra de obrigações do Tesouro em nome de uma política monetária expansionista. O segundo credor são as entidades europeias que fizeram empréstimos a Portugal no tempo do resgate da troika e mais recentemente no âmbito do combate à pandemia da covid-19 e do Plano de Resiliência e Recuperação (PRR). Ultimamente, um novo protagonista ganha terreno: os subscritores de certificados.

No conjunto de todo o tipo de certificados, esta carteira na mão de particulares já pesa 19% no stock da dívida pública. O fenómeno mais destacado foi o disparo na subscrição de Certificados de Aforro, que saltou de 12,2 mil milhões de euros no final de 2020 para mais de 30 mil milhões em abril deste ano. Aumentou duas vezes e meia. O peso dos certificados de todo o tipo na dívida pública passou de 14% para 19% em apenas quatro anos.