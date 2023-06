Irlanda, campeã do crescimento, entrou em recessão técnica

A economia irlandesa entrou em recessão técnica depois de dois trimestres consecutivos com o Produto Interno Bruto (PIB) a cair em cadeia, segundo os dados publicados, esta quinta-feira, pelo Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia. Foi uma das quatro economias do euro que entraram em recessão técnica nos últimos seis meses, com destaque para a Alemanha.

Depois das revisões em baixa efetuadas pelo Gabinete de Estatística irlandês, o PIB caiu em cadeia 0,1% nos últimos três meses do ano passado e 4,6% entre janeiro e março deste ano. “Em cadeia” significa a variação em relação ao trimestre anterior. Com dois trimestres consecutivos no vermelho, os economistas consideram, agora, o ‘tigre’ da zona euro em recessão técnica. Em relação ao último trimestre de 2022. a entidade de estatísticas irlandesa reviu em baixa a anterior estimativa que apontava para um crescimento em cadeia de 0,3%.

A quebra de quase 5% em cadeia entre janeiro e março foi a mais profunda em toda a zona euro e revelou o enorme impacto negativo que ocorreu no sector industrial dominado pelas multinacionais, sobretudo da farmacêutica. A quebra na indústria foi de 18,2% e o investimento encolheu 12,7% de um trimestre para o seguinte.