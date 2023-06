Vendas a retalho recuam em abril na zona euro e União Europeia

As vendas no comércio a retalho recuaram, em abril, 2,6% na zona euro e 2,9% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2022, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico europeu, na comparação com março, as vendas a retalho mantiveram-se estáveis na zona euro e subiram uns ligeiros 0,1% no conjunto dos 27 Estados-membros.

Na variação homóloga, o maior recuo das vendas foi no setor da alimentação, álcool e tabaco (-4,4%), seguido pelos combustíveis (-1,8%) e produtos não alimentares (-1,1%).

As principais quebras homólogas foram registadas na Hungria (-12,6%), Estónia (-10,0%) e Eslováquia (-9,8%), enquanto as maiores subidas se observaram em Chipre (9,4%), Espanha (7,8%) e Luxemburgo (6,0%).

Quando comparado com março, o volume do comércio de retalho acelerou 0,5% nos produtos não alimentares, tendo recuado 2,3% nos combustíveis e 0,5% no setor da alimentação, álcool e tabaco.

A Croácia (3,4%), o Luxemburgo (3,3%) e a Suécia (3,1%) registaram as maiores subidas em cadeia do indicador, enquanto a Eslováquia (-5,8%),a Roménia (-3,7%) e a Eslovénia(-2,4%) tiveram as principais quebras.

Em Portugal, as vendas a retalho aumentaram 2,6% na variação homóloga e desceram 1,4% face a março.