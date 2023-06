Subida dos juros já custou mais €236 milhões a Medina

O custo médio do financiamento da nova dívida pública emitida por Portugal mais do que duplicou em quatro meses. O Tesouro colocou um pouco mais de €13 mil milhões em dívida transacionável nestes primeiros cinco meses do ano e o juro médio dessas operações subiu para 3,5%, segundo a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) no seu último boletim mensal. Em relação ao ano passado, o juro médio mais do que duplicou.

O Tesouro português tem, agora, de pagar cerca de €460 milhões em juros por essas novas emissões de dívida. Mais €236 milhões do que se tivesse de pagar ao juro médio das novas emissões no ano passado, que foi de 1,7%. Um acréscimo superior a 100% que as contas de Fernando Medina vão ter de acomodar.