Estado substitui série de Certificados de Aforro e vai pagar juro mais baixo

O Estado vai lançar uma nova série de Certificados de Aforro (CA) para substituir a Série E, com subscrição suspensa, anunciou esta sexta-feira, 2 de junho, o Ministério das Finanças em comunicado. A nova Série F, que poderá ser subscrita a partir de segunda-feira, terá uma rendibilidade variável e máxima de 2,5% de juro inicial - um ponto percentual abaixo do juro pago pela série anterior - aos quais se somam prémios de permanência.

A nova série de CA, aprovada esta sexta-feira pelo Governo, “permitirá a aplicação da poupança por um prazo mais longo, 15 anos, e prevê uma remuneração crescente ao longo do tempo, através de um prémio de permanência”, detalha o Ministério.

A taxa da nova série, tal como a anterior, “é determinada mensalmente, no antepenúltimo dia útil do mês, para vigorar durante o mês seguinte” e “corresponde à média dos valores da Euribor a três meses observados nos 10 dias úteis anteriores, sendo o resultado arredondado à terceira casa decimal”.

As diferenças, porém, estão na remuneração máxima, que passa a ser de 2,50% face aos 3,5% anteriores, com um mínimo de 0%. No lançamento, a taxa base está fixada no máximo de 2,5%.

Os prémios de permanência oferecidos, num prazo de 15 anos, começam "em 0,25% entre o 2.º e o 5.º anos e permite[m] atingir 1,75% adicionais à taxa base nos últimos 2 anos do prazo máximo de subscrição.” Estas mudanças significam, à partida, piores condições para os aforradores: a anterior série, a um prazo de 10 anos, oferecia 0,5 % adicionais do início do 2.º ano ao final do 5.º ano e 1% do início do 6.º ano ao final do 10.º ano.

“A Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) da nova série F, considerando os prémios de permanência, é muito semelhante à rentabilidade obtida atualmente com Obrigações do Tesouro para o mesmo prazo de 15 anos”, garante o Ministério.

O gabinete de Fernando Medina justifica a suspensão das subscrições da anterior série e a substituição pela série F com a necessidade de recalibrar a gestão das maturidades da dívida pública. “Além de promover a coerência da remuneração entre os vários instrumentos de financiamento, a nova série F permitirá também distribuir de forma mais equilibrada as amortizações de dívida por diferentes anos, assim contribuindo para a gestão prudente da dívida pública”, avança.

O mínimo de subscrição é de 100 euros e o máximo de 50 mil euros; e os aforradores não poderão ultrapassar, entre subscrições das séries E e F, os 250 euros acumulados.

O Governo admite a possibilidade de mais ajustes nos tectos máximos nos próximos tempos: “os limites de subscrição da nova Série têm por fim contribuir para a eficiência e sustentabilidade da dívida pública portuguesa, podendo ser ajustados, caso tal venha a revelar-se compatível com o objetivo de gestão prudente da dívida pública. O limite máximo de subscrição não deverá constituir uma restrição para a larga maioria dos aforristas.”

“A taxa de juro da nova série de Certificados de Aforro, aliada à possibilidade de mobilização antecipada, assegura que os Certificados de Aforro continuam a ter condições atrativas quando comparadas com outros produtos de aforro sem risco de perda de capital”, diz o ministério.