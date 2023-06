Acabaram-se novas subscrições de Certificados de Aforro

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública suspendeu a subscrição da Série E de Certificados de Aforro. Numa pequena nota na área de aforradores do site do IGCP, a entidade gestora da dívida pública portuguesa anuncia que “a subscrição de Certificados de Aforro (CA) da série E foi suspensa”.

A suspensão da emissão ocorre numa altura em que o juro pago por este instrumento de dívida do retalho, fixado no máximo de 3,5%, ultrapassava a média de juros pagos pelos produtos de poupança do setor bancário português, de 1,01% em março.

A marcada fuga de depósitos do setor bancário para este instrumento de dívida do Estado fez com que o stock de Certificados de Aforro alcançasse um montante total recorde de 30,3 mil milhões de euros. Só no primeiro quadrimestre de 2023 foram investidos 10,7 mil milhões de euros neste instrumento de dívida.

A migração para os Certificados de Aforro acarretou uma fuga de depósitos da banca: nos primeiros três meses do ano, o dinheiro depositado nas instituições financeiras nacionais reduziu-se em 3 mil milhões de euros.

O Expresso contactou o Ministério das Finanças sobre a suspensão das subscrições e está a aguardar resposta.

Em atualização