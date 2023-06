Registo central de documentos notariais “superou expectativas”: houve quase um milhão de consultas eletrónicas de testamentos e escrituras

Faz esta quinta-feira um ano que as escrituras, procurações, certidões, habilitações de herdeiros e testamentos passaram a ser guardados no Arquivo Eletrónico de Documentos Notariais. Um ano depois do lançamento de uma plataforma que a Ordem dos Notários (ON) esperava “revolucionar” a forma como cidadãos e empresas se relacionam com os documentos, Jorge Batista da Silva, seu bastonário, diz que ela “superou as expectativas”.

Vamos a números. No último ano passaram para o Arquivo Eletrónico 354 mil escrituras, mais de metade das quais imobiliárias, e foram emitidas mais de 384 mil certidões digitais, segundo dados oficiais. Estes documentos passaram para um registo central, que passou a poder ser acedido de forma eletrónica, através de um código, e é aqui que está o dado mais surpreendente para a ON: registaram-se 970.485 consultas nos últimos 12 meses. “Não contávamos com a utilização tão intensiva por parte dos cidadãos na consulta de documentos”, diz ao Expresso Jorge Batista da Silva.

A ON assinala que “este novo serviço permite que cidadãos e empresas utilizem todos os documentos notariais em formato digital, sem risco de inalterabilidade dos documentos, e os partilhem, através de um código de certidão, com entidades públicas ou privadas, não sendo obrigados à apresentação do documento original em papel”.

Estatísticas avançam em setembro

Mas, além de poupar papel, simplificar a vida aos cidadãos no acesso e troca de informações, a nova valência permite ainda a produção de estatísticas em tempo quase real. Jorge Batista da Silva queria ter avançado com esta valência antes, mas está confiante de que em setembro o projeto esteja lançado. Daí em diante, “além de estatísticas em tempo real sobre escrituras, partilhas, testamentos, habilitações de herdeiros, teremos também padrões de comportamento” que permitem despistar anomalias ou eventuais fraudes, diz Jorge Batista da Silva.

Portugal conta atualmente com uma rede de 472 cartórios notariais, um número que vem crescendo nos últimos anos mas ainda está longe dos 520 que são necessários para garantir uma cobertura integral de todos os concelhos.