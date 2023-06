Maria Helena Rodrigues: “A ADSE continua a ser um subsistema de saúde interessante”

Maria Helena Rodrigues é a segunda pessoa a desempenhar funções de presidente do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE, depois de o lugar ter sido ocupado durante quase seis anos por João Proen­ça, num arrastar do mandato de três anos causado por atrasos nas eleições para este órgão, nomeadamente por causa da pandemia. O CGS, que não tem poderes executivos, integra quatro membros eleitos diretamente do universo de beneficiários titulares — são os trabalhadores e aposentados do Estado que descontam 3,5% do valor bruto do salário ou da pensão, que ascendem a mais de 930 mil pessoas — e esse escrutínio demorou a acontecer.

O CGS é o órgão de acompanhamento, controlo, consulta e participação nas linhas de atuação da ADSE. Existe desde 2017, altura em que o subsistema passou a ser um instituto público de gestão participada, e a repetição da ida às urnas só ocorreu em novembro de 2022. A esta eleição seguiu-se a nomeação dos representantes dos sindicatos da Função Pública mais representativos, de associações de reformados do Estado, das tutelas (Ministérios das Finanças e da Presidência) e das associações de municípios e de freguesias, num total de 17 conselheiros. O processo é demorado e a escolha da presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE, que é cofundador da UGT) para liderar o CGS só ocorreu em fevereiro de 2023 — Maria Helena Rodrigues foi cabeça de lista numa das candidaturas às eleições de novembro mas não venceu, integrando o órgão consultivo enquanto representante de um sindicato, o STE, e depois candidatou-se a presidente.