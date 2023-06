Faleceu Christopher de Beck, antigo vice-presidente do BCP

Christopher de Beck foi uma das figuras de proa do BCP, o banco privado lançado por Jardim Gonçalves, de quem o gestor foi vice-presidente. Morre aos 77 anos, confirmou o Expresso no mesmo dia em que Manuel Fino, antigo acionista do BCP. A informação foi confirmada pelo Expresso junto de antigos quadros do BCP.

Foi no ano da constituição do BCP, em 1985, que Christopher de Beck se juntou ao projeto, está no grupo dos fundadores.



Em 1988 sobe à administração do banco, que se afirmava então com um projeto disruptivo na banca em Portugal, mais próximo dos clientes.

Tem como responsabilidade então a concepção e supervisão das plataformas tecnológicas do grupo, e depois a sua integração à medida que vão sendo adquiridas outros bancos e é dado um passo na internacionalização.



Christopher de Beck torna-se vice-presidente do grupo BCP em 1998, e assume mais tarde funções de administrador financeiro. Tem também um papel relevante na internacionalização do banco, cujas operações supervisiona.



Parilhou a Comissão Executiva com Paulo Teixeira Pinto - o gestor escolhido por Jardim Gonçalves para o suceder e liderar os destinos do banco - Filipe Pinhal, António Rodrigues, António Castro Henriques, Alípio Dias e entre outros, Francisco Lacerda.

em atualização