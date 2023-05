Investimento estrangeiro em Portugal somou 630 milhões de euros no primeiro trimestre

Nos primeiros três meses do ano, as transações de investimento direto estrangeiro (IDE) em Portugal totalizaram cerca de 630 milhões de euros, segundo anunciado pelo Banco de Portugal (BdP), esta segunda-feira.

De acordo com o banco central, a maioria do valor “correspondeu sobretudo a investimento imobiliário realizado por não residentes em Portugal”.

Em termos geográficos, destacou-se o investimento realizado por investidores residentes em países europeus. Aliás, o ‘país vizinho’, Espanha, “era o país de residência dos detentores finais com maiores posições de investimento direto em Portugal”. Seguiam-se Portugal, França, Reino Unido e China.

Relativamente ao facto de Portugal estar em segundo entre os países com maior posição de investimento no próprio país deve-se ao fenómeno denominado de “round tripping” (onde a origem e destino de investimento é a mesma). Tal acontece devido à passagem “por entidades intermediárias residentes noutros territórios, por exemplo, nos Países Baixos ou no Luxemburgo”.

Quanto ao IPE (investimento direto de Portugal no exterior), no período em análise atingiu os 1,5 mil milhões de euros, com destaque para os investimentos em energia e água.

Se olharmos para o stock de IDE conseguimos compreender que, no final do primeiro trimestre, o investimento em Portugal representava mais do dobro do investimento realizado por Portugal no exterior.

Mais concretamente, o stock de IDE em Portugal era de 172 mil milhões de euros (70% do PIB), e o stock de IPE totalizava 63 mil milhões de euros (26% do PIB).

“Ambos os stocks têm aumentado desde 2008, embora a ritmos diferentes: o IDE mais do que duplicou entre 2008 e o primeiro trimestre de 2023, enquanto o IPE cresceu 18%”, refere ainda o banco central.

Analisando apenas o stock de IPE, são os Países Baixos que detêm o maior valor (27% do total do IPE), seguidos de Espanha e Brasil, sendo que a União Europeia concentra mais de metade do IPE português.

A instituição liderada por Mário Centeno refere, por fim, que entre janeiro e março, os rendimentos (que resultam da detenção de capital e dívida) de IPE foram superiores aos do período homólogo, em 288 milhões de euros, enquanto os rendimentos de IDE foram superiores aos do período homólogo em apenas 28 milhões de euros.