Dicas: como lidar com um bloqueio durante uma entrevista de emprego?

Já todos passámos por isso e, muito provavelmente, o entrevistador também. Bloquear durante uma entrevista de emprego - mesmo perante as perguntas mais básicas como o nome de uma formação que tirou ou de uma empresa por onde passou — é algo que acontece aos melhores e não tem de ditar a sua exclusão do processo seleção. Importante é que saiba gerir a situação com humildade e honestidade, assumindo o bloqueio perante o interlocutor. Os especialistas da consultora recrutamento Hays explicam como gerir a situação.

