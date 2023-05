Centros de Responsabilidade Integrada: como os profissionais de saúde estão a reformar o SNS

Foi um professor quem, primeiro, o levou a fazer a especialidade em neurologia e, segundo, o atraiu para a esclerose múltipla. Carlos Capela lidera o Centro de Responsabilidade Integrada (CRI) de Esclerose Múltipla do Hospital de Santo António dos Capuchos, em Lisboa, uma estrutura recente cujas instalações estão em obras, numa coabitação com as consultas e o hospital de dia, porque há cerca de mil doentes que podem ficar por tratar.

O médico recorda que quando decidiu dedicar-se a esta patologia do sistema nervoso central não era comum existirem serviços exclusivos para a esclerose múltipla, mas a evolução terapêutica impôs a atenção plena dos profissionais a estes pacientes. Não faltam centros de referência pela Europa e, aqui ao lado, existe “possivelmente o melhor a nível mundial”, o Centro de Esclerose Múltipla da Catalunha, que o clínico português tem a ambição de mimetizar em Lisboa naquele que é o primeiro CRI nacional dedicado a esta doença.

Conta com uma equipa de mais de 20 pessoas num projeto traçado para a eficiência e a rapidez no acesso dos doentes aos tratamentos, que encontrou resposta na gestão empresarial dos CRI, respetiva flexibilidade de gestão e consequente alargamento do acesso a cuidados e mais produtividade. Tudo somado a uma maior satisfação dos profissionais de saúde e, até, à sua retenção no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

