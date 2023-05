Audiências televisivas: do ‘pontapé do Marco’ ao ‘efeito Cristina’

É uma história comum de 30 anos, mas a concorrência entre os dois canais privados só começou a sentir-se quando a Igreja Católica deixou a TVI e, em 1998/1999, a Media Capital, liderada pelo empresário Miguel Pais do Amaral, se tornou a maior acionista do que começou por ser o ‘canal da Igreja’.

Nos primeiros anos a luta foi entre a SIC e a RTP. A SIC só conseguiu ultrapassar a RTP1 em 1995 (41,4% versus 38,4%) graças a uma forte aposta no entretenimento, em especial na comédia, com Emídio Rangel a acumular a direção de Informação com a direção de Programas. Esta liderança começou a ser posta em causa no início dos anos 2000 pois a TVI, já nas mãos da Media Capital e com José Eduardo Moniz como diretor-geral (cargo a que voltou em fevereiro de 2022), apostou forte num formato que estava na moda com bons resultados na Europa — o “Big Brother”. Em outubro de 2000, um dos concorrentes (Marco) deu um pontapé noutro (Sónia) e a TVI escalou nas audiências, beneficiando também da aposta nas novelas portuguesas e consumando a liderança, em termos anuais, em 2005, quando a espanhola Prisa passa a ser o maior acionista da Media Capital.

