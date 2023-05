Vendas na Vinted, OLX, Airbnb e na Amazon acima de dois mil euros deixam de escapar ao fisco

Se vender trinta produtos ou o resultado das suas vendas for acima de dois mil euros nas plataformas como a OLX, Vinted, Amazon ou Airbnb, esses ganhos vão passar a ser automaticamente comunicados à Autoridade Tributária. E já a partir deste ano.

O jornal Público conta este sábado (pode ler aqui) que Portugal está a terminar de transpor legislação europeia que obrigará estas plataformas digitais a um reporte das vendas de bens e serviços às autoridades tributárias dos países da União Europeia. Assim, de acordo com o jornal, as vendas deste ano já serão comunicadas, contando para os impostos a liquidar em 2024.

A legislação é europeia e aplica-se tanto a particulares como a empresas. As plataformas digitais terão até ao dia 31 de Janeiro de cada ano para fazer o reporte aos fiscos e as autoridades tributárias de cada país cruzam depois informação no mês seguinte.