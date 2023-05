Nova moeda de cinco euros da coleção "Dinossauros de Portugal" passa a circular a 1 de junho

Uma nova moeda de coleção, no valor de cinco euros, vai ser posta em circulação a 1 de junho. O anúncio foi feito pelo Banco de Portugal, que refere que serão lançadas apenas 30 mil destas moedas com acabamento normal. A moeda que recebeu o nome Miragaia longicollum só poderá ser usada em pagamentos no território nacional.

A moeda de coleção integra a série “Dinossauros de Portugal”, e a sua coroa é ocupada com a imagem de um fóssil de dinossauro disposto em espiral. Também na face frontal da moeda é visível o valor facial, o escudo nacional e as inscrições “Portugal” e “2023”. Virando a moeda, contudo, surge o desenho de um dinossauro vivo e do seu habitat, com árvores em volta, bem como uma legenda com o nome da espécie - Miragaia longicollum, que dá nome ao objeto. A moeda é composta por liga de cuproníquel.

A distribuição ficará a cabo das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional - Casa da Moeda, revela a instituição.