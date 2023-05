Bruxelas espera pedido de 3,3 mil milhões de euros em empréstimos, Portugal ainda a finalizar plano

Bruxelas pressiona e pede ao Governo que se despache a entregar a reprogramação do Plano Recuperação e Resiliência, com a versão atualizada de reformas e investimentos para que possa absorver mais 2,4 mil milhões de euros a fundo perdido a que o país tem direito, incluindo 785 milhões no âmbito do programa RePowerEU para reduzir a dependência europeia da energia russa.

Às subvenções, soma-se também um pedido adicional de empréstimos, que segundo o Vice-Presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, "é de 3,3 mil milhões de euros". O valor ainda não foi anunciado ou confirmado pelo Governo, que está a ultimar a reprogramação do PRR antes de o enviar para Bruxelas.

O montante está em linha com o que tem sido anunciado. No início de abril, quando colocou para consulta pública as medidas adicionais do PRR, o Governo tinha antecipado que iria pedir mais 1,6 mil milhões de euros em empréstimos para financiar novos projetos. A este soma-se ainda a intenção de recorrer ao crédito da bazuca para fazer face ao aumento dos custos de obras públicas já previstas e em curso - na área da habitação, metro, etc - e que dispararam por causa da inflação. Segundo a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em entrevista à Antena 1, esta segunda parte dos empréstimos ficaria abaixo dos 2 mil milhões de euros.

O Expresso sabe que a submissão da reprogramação do PRR a Bruxelas está iminente, podendo acontecer ainda esta semana. Porém, a Comissão Europeia aproveitou a divulgação do chamado "Pacote de Primavera", com as recomendações económicas aos Governos, para pressionar ainda mais a entrega.

O próprio comissário da Economia, Paolo Gentiloni, assume "a pressão" e Valdis Dombrovskis lembra que absorver o dinheiro adicional também "requer reformas e investimentos adicionais". "É importante que Portugal submeta o plano atualizado e acelere a sua implementação", afirmou aos jornalistas em Bruxelas.

Apesar de Gentiloni garantir que, no caso português "não há atrasos específicos", as recomendações feitas esta quarta-feira ao Governo de António Costa e Fernando Medina são claras. No papel que avalia o Plano de Estabilidade do executivo, fica claro que é preciso "acelerar a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência, assegurando igualmente uma capacidade administrativa adequada". Os técnicos da comissão somam ainda pressão para que o governo avance também "com a rápida execução dos programas da política de coesão, em estreita complementaridade e sinergia" com o PRR.