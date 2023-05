A atividade da zona do euro continuou a aumentar em maio, pelo quinto mês consecutivo, graças ao impulso dos serviços, embora o ritmo de crescimento se tenha moderado devido à falta de novas encomendas, segundo a S&P Global.

O avanço do índice PMI da atividade da zona euro, compilado pela S&P Global - que agora integra a IHS Markit -, publicado esta terça-feira, 23 de maio, situou-se em 53,3 pontos em maio, abaixo dos 54,1 pontos de abril, mas acima de 50 pontos que separa o crescimento da contração.

O aumento da atividade em maio consolida "o crescimento económico robusto até agora no segundo trimestre do ano", segundo a consultora.

O bom desempenho da atividade decorreu do comportamento dos serviços, que registaram a segunda maior subida do último ano, enquanto a indústria aprofundou a sua contração.

Em maio, registou-se um aumento das encomendas, embora o mais pequeno em quatro meses, com a indústria a cair "a um ritmo crescente", que não pôde ser compensado pelo quinto aumento consecutivo no setor dos serviços.

Esta divergência foi também observada na evolução do emprego, que cresceu "ligeiramente" na indústria transformadora, mas muito mais fortemente nos serviços.

No que respeita à inflação, os preços cobrados cresceram ao ritmo mais lento em dois anos, mais uma vez devido à indústria, que reduziu os preços pela primeira vez desde 2020, mas os serviços aumentaram "acentuadamente" face a custos mais elevados devido ao aumento dos salários.

Olhando para o futuro, as empresas continuaram a moderar o seu otimismo, especialmente no setor industrial, devido a preocupações com a fraca procura e o aumento das taxas de juro.