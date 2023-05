PT2030: Há mais €3,4 mil milhões para mobilidade

O novo quadro comunitário Portugal 2030 conta com mais €3,4 mil milhões de fundos europeus para apoiar investimentos na mobilidade urbana sustentável e nas redes de transportes, a nacional e a transeuropeia. Projetos cuja concretização no terreno decorrerá até 2029.

A maioria dos apoios virá do Sustentável 2030 (€2707 milhões), o programa decisivo para modernizar e descarbonizar o sector dos transportes que, dominado pelo tráfego rodoviário, é dos maiores emissores de gases com efeito de estufa (28% em 2019). Mais fundos virão dos programas regionais do Centro 2030 (€154 milhões), Norte 2030 (€140 milhões), Açores 2030 (€104 milhões), Alentejo 2030 (€101 milhões), Algarve 2030 (€87 milhões), Madeira 2030 (€81 milhões) e Lisboa 2030 (€37 milhões).