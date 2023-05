Yellen pede um acordo sobre a dívida para se evitar uma "catástrofe" nos EUA

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, instou, esta terça-feira, o Congresso a chegar a um acordo com a administração liderada por Joe Biden sobre o teto da dívida dos Estados Unidos para evitar uma "catástrofe".

"Se o Congresso não abordar o limite da dívida, não haverá boas opções que o Tesouro ou o Governo possam usar para nos salvar de uma catástrofe", disse Yellen, num discurso durante uma reunião de banqueiros.

Yellen acrescentou que seria uma catástrofe "económica e financeira" que reverteria a recuperação económica alcançada nos últimos anos e que poderia mesmo levar os Estados Unidos a recuarem "ainda mais".

O Presidente norte-americano, Joe Biden, deverá reunir-se hoje com líderes do Congresso para chegar a um compromisso sobre o limite máximo da dívida, antes de viajar para o Japão onde participará na cimeira do G7, mas as posições das duas partes ainda estão afastadas.

No discurso, Yellen afirmou que esta crise é "completamente evitável" e recordou que desde 1960, o Congresso aumentou ou suspendeu o limite da dívida em 80 ocasiões, tanto com administrações democratas como republicanas.

"O Congresso deveria fazê-lo de novo. Aumentar ou suspender o limite da dívida não autoriza o Governo federal a aumentar a despesa. Simplesmente permite que cumpra os compromissos existentes", salientou Yellen.

A dívida dos Estados Unidos atingiu em 19 de janeiro 31 biliões de dólares, o limite máximo fixado para o Governo contrair empréstimos para se financiar.

Foram adotadas medidas temporárias para continuar a pagar, mas as negociações entre democratas e republicanos permanecem num impasse, com a oposição republicana a recusar aumentar o teto da dívida sem concessões.

O Departamento do Tesouro já tinha apontado a data de 1 de junho como provável para um eventual incumprimento da primeira economia mundial, uma situação inédita.

Esta terça-feira, Yellen admitiu que "é impossível prever" o momento exato em que isso pode acontecer.

Atualmente, os republicanos controlam a Câmara dos Representantes e tentam forçar Biden a negociar cortes nos programas sociais como contrapartida para uma suspensão do teto da dívida.