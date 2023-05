1990: O megainvestimento na Autoeuropa que nasceu à beira de um lago suíço

Foi nos finais do mês de março de 1989, com a primavera já a dar um ar da sua graça, que o então ministro da Indústria e Energia, Luís Mira Amaral (do Governo liderado por Aníbal Cavaco Silva), se encontrou com Dieter Ullsperger, diretor financeiro do grupo Volkswagen, à mesa do restaurante Le Lac, precisamente na margem Suíça do Lago Léman, na cidade de Genebra.

Naquela cidade decorria mais uma edição do salão internacional do ramo automóvel — o Geneva International Motor Show — e a nata do sector estava ali reunida durante alguns dias. Carmo Jardim, que já trabalhava há alguns anos na SIVA, de João Pereira Coutinho, então importador da Volkswagen para Portugal, também estava em Genebra e acabou por fazer a ponte entre o ministro português e o Executivo alemão.