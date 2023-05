Crescimento do volume de negócios nos serviços abranda para 11,1% no primeiro trimestre

O volume de negócios nos serviços abrandou de um crescimento homólogo de 16% no último trimestre de 2022 para uma subida de 11,1% no primeiro trimestre deste ano, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No caso de se considerarem os índices não ajustados do volume de negócios nos serviços, os crescimentos foram de 11,4% no primeiro trimestre e de 15,2% no quarto trimestre do ano passado, esclarece o INE.

O instituto de estatística refere ainda que o volume de negócios nos serviços passou de uma subida nominal de 13,6% em fevereiro deste ano, para 6,8% no mês de março deste ano.

"O índice de volume de negócios nos serviços registou uma variação homóloga nominal de 6,8% em março, o que traduz uma desaceleração de 6,8 pontos percentuais (p.p.) face à taxa observada em fevereiro de 2023", adianta.

Em termos mensais, a variação do índice de volume de negócios nos serviços foi nula no período em análise, quando aumentou 2,1% em fevereiro.

Quanto aos índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, apresentaram aumentos homólogos de 4,3%, 11,3% e 6,1% em março deste ano, respetivamente, quando se verificaram acréscimos de 4,4%, 15,1% e 3,6% no mês de fevereiro, pela mesma ordem.