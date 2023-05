Onde estão a subir mais os salários em Portugal?

Onde é que os salários mais crescem em Portugal? É a esta pergunta que a análise aos dados publicados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) permite responder.

Segundo a autoridade estatística nacional, o salário médio no país aumentou 7,4% no primeiro trimestre em termos homólogos, ou seja, em relação ao mesmo período do ano passado. Só que este incremento, apesar de representar uma aceleração dos aumentos salariais, ficou aquém da inflação, levando a uma perda de poder de compra no salário médio. Em termos reais, verificou-se uma queda de 0,6%.

Por trás destes grandes números estão, contudo, realidades muito diferentes para os trabalhadores em Portugal. A remuneração média subiu mais no sector privado do que no público e nas pequenas empresas mais do que nas grandes. Também há grandes diferenças por atividade económica com eletricidade, gás e turismo a registar os maiores aumentos.