China regista a mais baixa inflação do mundo

O processo desinflacionário - de descida do ritmo de subida dos preços no consumidor - na China está imparável. A inflação desceu para 0,1% em abril, segundo os dados publicados esta quinta-feira pela Gabinete Nacional de Estatística em Pequim. É o nível mais baixo desde a situação de deflação em fevereiro de 2021, quando a inflação caiu para terreno negativo, registando -0,2%.

Com este nível de inflação perto de zero, a China lidera as economias com as taxas mais baixas em abril, tendo em conta as primeiras estimativas já publicadas para sete dezenas de países, incluindo a zona euro e os Estados Unidos.

A segunda taxa mais baixa em abril regista-se no arquipélago das Seychelles, no Oceano Índico. Dez países registam níveis de inflação abaixo de 3%, incluindo, na Europa, o Luxemburgo e a Suíça.