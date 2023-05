Banco de Inglaterra volta a subir os juros em apenas 25 pontos

A opção por subidas mais robustas iniciou-se em agosto do ano passado com aumentos de meio ponto percentual, e mesmo de 75 pontos-base em novembro do ano passado. Em março de 2023, a equipa liderada por Andrew Bailey decidiu reduzir o aumento para 25 pontos-base.

Quase estagnação económica no primeiro semestre

O comité foi surpreendido nesta reunião pela manutenção da inflação acima de 10% no primeiro trimestre do ano. Em março baixou para 10,1%, mas mantém-se em níveis elevados, mais alta do que o esperado em reuniões anteriores. O pico da inflação, neste ciclo, deverá ter-se situado em 11,1% em outubro do ano passado. A dinâmica inflacionista na alimentação é particularmente preocupante, próxima de 20%, sublinha o comunicado da reunião.

O comité considera, agora, que um processo de desinflação em direção a níveis abaixo de dois dígitos deverá materializar-se já a partir de abril. A estimativa para abril só será publicada a 24 de maio.

No entanto, a inflação acima de 10% cruza-se com uma economia que deverá quase estagnar no primeiro semestre do ano. A previsão do BoE aponta para um crescimento ligeiro de 0,2% no conjunto dos primeiros seis meses do ano.

Neste contexto de inflação com quase estagnação, o BoE antecipa que o pico dos juros deverá situar-se em 4,75% no último trimestre de 2023. O que implica uma subida adicional de apenas 25 pontos-base, seguida de um período de pausa.