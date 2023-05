TAP: Humberto Pedrosa desconhecia a existência dos fundos Airbus em 2015, mas nega que tenham existido irregularidades

"Não conhecia [os Fundos Airbus] porque a negociação foi feita pelo Sr. David Neeleman, mas não me parece que tenha havido alguma irregularidade", afirmou Humberto Pedrosa, antigo acionista da TAP e parceiro do acionista norte-americano, através da Atlantic Gateway, ouvido esta terça-feira, na Comissão Parlamentar de Inquérito à transportadora. E voltou a sublinhar, em reposta ao deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco: "Não estava a par... Na altura, não sabia quanto custava um avião".

Pedrosa, que deixou a TAP no final de 2021, sem qualquer contrapartida neste negócio, começou a ser ouvido às 18h37, uma hora a meia depois do horário marcado devido a uma intensa discussão entre os partidos que levou até à possibilidade de demissão do presidente da CPI, Jorge Seguro Sanches. E pediu para o tratarem por Humberto. "Eu não sou Dr... Pode tratar-me por Humberto", disse a Bernardo Blanco.

Alegando que nada viu de "irregular" nas transações, lembrou que havia pareceres a avaliar os aviões e a garantir que a operação se podia fazer, nomeadamente da sociedade de advogados Vieira de Almeida, que considerou que a entrega de 226 milhões de euros em prestações acessórias podia ser considerada como capitalização, porque os fundos iam ficar na companhia por 30 anos.

"Foram feitos pareceres" que disseram que "estava tudo bem", assegurou. E se os aviões estivessem avaliados acima do valor de mercado, como tem sido dito, os lessors "certamente não financiavam os aviões". É um negócio que está sob investigação do Ministério Público.

Esclareceu, em resposta ao deputado do PCP, Bruno Dias, que aquilo que conhece do negócio da troca de frota de 12 A350 por 53 Neo feito com a Airbus é que a construtora "se prestou a ajudar a Atlantic Gateway, na capitalização da TAP, e que deu ao senhor Neeleman 226 milhões de dólares para capitalizar a companhia".

O empresário esclareceu que o que pagou inicialmente na TAP foram cinco milhões de euros, tendo colocado mais tarde em prestações acessórias 12,5 milhões de euros.

Salientou ainda que os 226,75 milhões de dólares que a AG usou para capitalizar a companhia ficaram na TAP. "O sr Neeleman não os levou. Eu não os levei. Ninguém levou o dinheiro", frisou. "Os 226 milhões ficaram na TAP e ainda lá estão hoje", reafirmou.

Neeleman e Pedrosa já não são acionistas da TAP, devido aos efeitos da pandemia de covid-19 e à opção do Estado de intervir na companhia aérea, nacionalizando-a após com a injeção de 3,2 mil milhões de euros em 2020.