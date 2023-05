Banco brasileiro BTG Pactual junta-se a fundo de ex-Goldman Sachs e ao grupo Atrium

António Esteves, que durante oito anos esteve no banco americano Goldman Sachs, lança o primeiro fundo da sociedade que fundou em 2021, a Fortitude Capital à qual se juntaram o grupo Atrium e um dos maiores bancos da América do Sul, o brasileiro BTG Pactual com um escritório de representação em Portugal.

António Esteves tem 37,5% do capital da sociedade, uma das maiores gestoras de ativos financeiro a operar em Portugal desde 1999, a Atrium tem também 37,5% e o banco brasileiro BTG Pactual tem 25%.



O Fortitude Portugal Situations Fund vai "investir no país", diz António Esteves, que já tem uma estratégia montada e dois projetos de investimento em análise. "Não estão fechados", afirma o gestor que esteve a maior parte da sua vida profissional no estrangeiro, mas o primeiro investimento “andará à volta dos 50 milhões de euros e deverá ser executado dentro de três meses”. O segundo "andará na casa dos 200/300 milhões de euros e poderá estar finalizado até ao final do ano".