Produção industrial alemã sofre queda inesperada em março

A produção industrial na Alemanha aumentou 1,8% em março, face ao mesmo do ano passado, mas caiu face a fevereiro 3,4%. Os números foram divulgados esta segunda-feira pelo gabinete estatístico do país, Destatis, e apanharam de surpresa os analistas ouvidos pela “Reuters”.

Em fevereiro a produção industrial tinha subido 2,1% a nível mensal e 0,7% a nível homólogo e no total do primeiro trimestre a produção industrial cresceu 2,5% face ao último trimestre de 2022.

"Depois de um bom desempenho da produção industrial no início do ano, houve uma queda inesperadamente acentuada em março", disse o Ministério da Economia, citado pela “Reuters”.

De acordo com a nota do gabinete estatístico, a indústria automóvel deu uma contribuição particularmente grande para o declínio da produção industrial com uma queda de 6,5% em relação a fevereiro (mês em que, a nível mensal, tinha aumentado 6,9%).

A queda de 3,4% é ainda maior do que os analistas previam (1,3%). Por esse motivo, Ralph Solveen, economista do Commerzbank, lembra que “a indústria alemã está a sofrer cada vez mais com as subidas das taxas de juro a nível mundial” e que "os riscos de uma recessão na Alemanha estão a aumentar".

A Alemanha escapou por pouco à recessão no primeiro trimestre do ano, ao ver a economia estagnar (0,0%) nesse período. No último trimestre de 2022, a economia alemã tinha registado uma contração de 0,5% e para entrar em recessão técnica são precisos dois trimestres consecutivos de variação negativa em cadeia do PIB.