Descodificador: o que há de novo no Programa Regressar?

1 O que é que muda?

No âmbito do Acordo de Médio Prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, celebrado entre o Governo e os parceiros sociais, o Programa Regressar foi estendido até 2026. Esta medida de apoio ao regresso de emigrantes a Portugal também foi alvo de uma adaptação das regras de acesso, “com o objetivo de assegurar que o mesmo se destina ao incentivo ao regresso de quadros qualificados e, em particular, de atração de jovens”, indica o Governo na portaria nº 114/2023, de 2 de maio.