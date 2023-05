PRR tem mais de 400 contabilistas e ROC para controlar investimentos no terreno

A entidade gestora do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) — a Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP) — conta, neste momento, com uma bolsa de 337 contabilistas certificados mais 81 revisores oficiais de contas (ROC) para controlar os investimentos apoia­dos pelos fundos da ‘bazuca’ europeia.

Na sequência dos protocolos de colaboração celebrados em 2021 com as Ordens dos Contabilistas Certificados e dos ROC, são mais de quatro centenas os profissionais a quem a EMRP pode recorrer no âmbito das ações de acompanhamento que visam proteger os interesses financeiros da União Europeia, designadamente no que respeita à prevenção, deteção e correção de situações de fraude, corrupção, conflito de interesses e duplo financiamento.