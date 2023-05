Portugal 2030 abre torneira dos fundos às PME: 95% é para Norte, Centro e Alentejo

Abriram esta quarta-feira as candidaturas para as micro, pequenas e médias empresas (PME) para os apoios do novo quadro comunitário Portugal 2030 à inovação produtiva de micro, pequenas e médias empresas (PME) das cinco regiões do continente: Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve.

A concurso estão 400 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Reservados estão 125 milhões de euros para os territórios do interior e de baixa densidade. Ao contrário dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), estes apoios do FEDER concentram-se, sobretudo, nas regiões menos desenvolvidas.

Para apoiar as PME das regiões menos desenvolvidas do Norte, Centro e Alentejo há 380 milhões de euros a concurso. Para as PME das restantes regiões, há 20 milhões de euros: 10 milhões de euros para Lisboa e 10 milhões de euros para o Algarve. As candidaturas decorrem até 15 de dezembro. A taxa de financiamento tem o limite de 40%.

Podem ser candidatados projetos de investimento empresariais de natureza inovadora, entre 250 mil euros e 25 milhões de euros, que se traduzam na produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e com elevado valor acrescentado e nível de incorporação nacional.

No caso do Alentejo Litoral, não são elegíveis operações que se enquadrem nos setores das energias renováveis, do agroalimentar e do turismo.

O programa regional Norte 2030 contempla uma dotação específica de, pelo menos, quatro milhões de euros para o sector cultural criativo, dos quais um milhão de euros em territórios do interior.