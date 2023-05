Residências universitárias: Lisboa e Porto ganham 1600 novos quartos para estudantes

A implementação de residências continua em alta, estando prevista a construção de três novos projetos em Lisboa e no Porto, que somam mais de 1600 quartos. Depois da recente abertura da residência Nido Campo Pequeno, em Lisboa, — com 380 camas, divididas por 305 estúdios e 75 quartos —, a gestora de investimento imobiliário Round Hill Capital avança com a construção de duas novas residências de estudantes com a chancela da Smart Studios. Localizam-se na Alta de Lisboa, no Lumiar, e em conjunto irão disponibilizar um total de 635 alojamentos. A gestão da obra está a cargo da Engexpor, que realizou também a consulta para a seleção dos empreiteiros.

A aposta na oferta de serviços é visível no piso 0, onde, além da área de receção, serão instaladas as zonas sociais, com cozinha, sala de estudo e de trabalho (coworking), espaço multiusos, com cinema, jogos e área de convívio, sala para eventos e ainda uma lavandaria.