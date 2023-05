Portugal fecha abril com os juros mais baixos nos periféricos da zona euro

Em abril, os juros das obrigações portuguesas a 10 anos, o prazo de referência, desceram para 3,13%, já abaixo da taxa média de 3,23% para o conjunto da zona euro naquela maturidade e inferior às registadas para as restantes 10 economias periféricas do euro, segundo dados do portal Investing.com. Fernando Medina, o ministro das Finanças, está a pagar menos do que os investidores estão a reclamar para os outros periféricos do euro.

As projeções do algoritmo do portal financeiro World Government Bonds apontam uma subida dos juros dos títulos portugueses a 10 anos para 3,6% em dezembro deste ano, com o prémio de risco a ser exigido pelos investidores a descer de 84 pontos-base atualmente para 60 pontos-base.