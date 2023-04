Este é o maior navio que já atracou em Portugal

Tem 399,9 metros de comprimento, 61,5 metros de largura e carrega o equivalente a 24.116 contentores de 20 pés (seis metros ou 1 TEU) de comprimento. Trata-se do recém-batizado “MSC Tessa”, um dos maiores porta-contentores do mundo (apenas superado pelo “MSC Irina”, de 24.346 TEU, e pelo “OOCL Spain”, de 24.188 TEU) e o maior a atracar num porto português até à data. Na madrugada de 14 de abril o navio fez escala no Porto de Sines durante a viagem inaugural, vindo de Ningbo, na China, o terceiro maior porto do planeta.

Depois da manobra de atracação com a ajuda de três rebocadores, o pesado e colossal porta-contentores ocupou quase um terço do cais do terminal de contentores de Sines.