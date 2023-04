Maior flexibilidade das regras orçamentais europeias esbarra em Berlim

O caminho de negociação que os ministros das Finanças têm pela frente não se adivinha fácil, a avaliar pela rea­ção de Berlim à reforma das regras orçamentais proposta pela Comissão Europeia (CE). Sem rodeios, Christian Lindner diz que a Alemanha não vai aceitar “automaticamente” as propostas. E, sem a maior economia da zona euro, nada feito.

O ministro alemão das Finanças não concorda com a nova lógica que envolve os governos nacionais no desenho da trajetória de redução da dívida, permitindo que em vez de uma regra comum a todos — como existe atualmente — passe a haver um plano de quatro anos mais flexível e adaptado a cada país. Para o liberal, se é para “tornar as regras mais fracas”, então é melhor não fazer nada, como defendeu no “Financial Times”, um dia antes do anúncio da CE.