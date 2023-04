PS e ex-CEO da TAP combinaram perguntas e respostas, SIC revela troca de mensagens

Ana Baiao

Na reunião secreta entre o PS e a ex-CEO da TAP, em janeiro, foram combinadas as perguntas que o deputado Carlos Pereira devia fazer e as respostas que Christine Ourmières-Widener devia dar na audição no Parlamento. A SIC teve acesso a documentos que mostram que, afinal, tudo foi combinado

